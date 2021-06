Fa il bagno con gli amici, 20enne muore annegato a Tirrenia

Un ragazzo di 20 anni è annegato oggi pomeriggio, il uso corpo è stato recuperato nelle acque davanti lo stabilimento balneare Bagno Maestrale a Tirrenia. Il ragazzo, originario del Senegal e residente a Fornacette, era in spiaggia con tre amici e il fratello. Da una prima ricostruzione i ragazzi si sono tuffati in acqua nella spiaggia libera e la corrente ha trascinato al largo i giovani, che hanno iniziato a gridare chiedendo aiuto. I bagnini sono riusciti a salvare solo quattro di loro, tra cui il fratello della vittima. Sul posto è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, ma purtroppo per il 20enne non c'è stato niente da fare; inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto per le indagini personale della Squadra Volanti e della Polizia scientifica della Questura e la Capitaneria di porto. Il pm di turno ha disposto l'autopsia e che la salma venisse condotta all'istituto di medicina legale di Pisa.