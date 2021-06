Fi-Pi-Li, telecamere allo svincolo Empoli Centro: chiusura delle rampe per lavori

Chiusura delle rampe per lo svincolo Empoli Centro della Fi-Pi-Li a causa di lavori di installazione di telecamere di videosorveglianza. È quanto dichiarato dalla Città Metropolitana di Firenze. Sono previste la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di Empoli Centro in direzione Mare dalle 9.30 dalle 13.30 di martedì 15 giugno e la chiusura della rampa in ingresso dello svincolo di Empoli Centro in direzione Firenze dalle ore 11.30 alle ore 16.30 dello stesso giorno.

Il 31 maggio scorso è giunta la richiesta da parte della società Iles, aggiudicataria dell'appalto nel Comune di Empoli per telecamere di videosorveglianza nei tre svincoli Fi-Pi-Li (Est, Centro e Ovest), per l'esecuzione dei lavori. Entro fine giugno potrebbero essere installati i dispositivi elettronici anche negli svincoli Est e Ovest.