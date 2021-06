"I colori dell'anima", la pittura e l'artigianato di Veronica Cairo in mostra

Apre questa domenica la mostra di Veronica Cairo "I colori dell'anima". L'esposizione di pittura e artigianato trova sede presso 'Casa Carducci' a Santa Maria a Monte e sarà visitabile da domenica 13 giugno 2021, con inaugurazione alle ore 18, fino a domenica 27 giugno. La mostra sarà aperta ogni sabato e domenica, dalle 18 alle 20.

Veronica Cairo, pittrice di professione, realizza opere dalla pittura all'artigianato. In mostra infatti, oltre ai coloratissimi quadri dell'autrice, si possono trovare anche oggetti in legno dipinti a mano con miniature di quadri famosi e non, compresi gioielli sempre in legno. Nella casa dove ha abitato la famiglia del poeta Giosuè Carducci, la mostra "I colori dell'anima" ospiterà dipinti astratti, ritratti, acquerelli, carboncini e ancora colori a olio e svariate tecniche che ispirano l'arte di Cairo.

Gli appuntamenti con Veronica Cairo nel borgo a forma di chiocciola non finiscono qui. In programma a luglio c'è anche una mostra collettiva, che permetterà l'incontro di diversi pittori della Toscana e ad agosto un concorso en plein air per le vie del Borgo di Santa Maria a Monte, compresi eventi artistici per i più piccoli.