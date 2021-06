Il Baule dei Sogni, versione estiva: spettacoli gratuiti a Santa Croce e Santa Maria a Monte

Torna Il Baule dei sogni in versione estiva, una rassegna di teatro per le nuove generazioni fra le più importanti del panorama teatrale regionale e nazionale. E le buone notizie sono due: gli spettacoli saranno all’aperto e in presenza e l’ingresso è gratuito.

L’ingresso è offerto dai Comuni di Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno e San Miniato, che da sempre promuovono nei loro territori la rassegna dedicata alle famiglie.

Saranno molte le occasioni per godere delle proposte del Baule dei sogni, si comincia a Santa Maria a Monte al Teatro alla Rocca venerdì 11 giugno con l’ultima produzione di Giallo Mare Minimal Teatro Giocando con le storie sulle orme di Rodari di Vania Pucci con Alice Bachi; venerdì 18 giugno ancora una produzione di Giallo Mare Il piccolo pescatore e lo scheletro, tratto dal racconto di Chen Jiang Hong, con Rossella Parrucci; venerdì 25 giugno Fiabe Jazz, una produzione del Teatro popolare dell’arte, con Roberto Caccavo e Marco Natalucci, musica dal vivo Francesco Giorgi, infine venerdì 2 luglio Catalyst presenta Clown Giulivo con David Bianchi.

La settimana prossima Il Baule dei sogni si sposta a Santa Croce sull’Arno ai Giardini Martiri della Libertà: mercoledì 16 giugno la compagnia Piccoli idilli presenta Kanu (amore in lingua bambarà) uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un racconto africano, con Bintou Ouattar; musiche dal vivo di Ousmane Coulibaly (kora, gangan, voce; Mamadeni Coulibaly (bara, calebasse, voce); mercoledì 23 giugno Teatro Glug in La grande sfida del riccio e la lepre con Enzo Cozzolino, regia di Matthias Traeger.

Ancora due spettacoli a Staffoli, nei Giardini Largo Democrazia: mercoledì 30 giugno Fantasia a quattro mani con Enzo Cozzolino, burattini e costumi Birgit Hermeling, produzione Teatro Glug; venerdì 7 luglio con Giallo Mare Minimal Teatro in Giocando con le storie sulle orme di Rodari di Vania Pucci con Alice Bachi.

Il Baule dei sogni è promosso, oltreché dai comuni che aderiscono all’iniziativa, anche da Fondazione Toscana spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli iniziano alle 18 e la prenotazione è obbligatoria Anche per questa edizione del Baule dei sogni, grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.