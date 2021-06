Incendi, da UniFi una App per mappare i combustibili delle foreste

Con il ritorno della stagione estiva si riaccende l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica nei confronti del problema degli incendi boschivi. L'urgenza di fronteggiare e prevenire questa piaga nazionale deve fare i conti con la vastità del patrimonio verde italiano e con la necessità di indirizzare al meglio le risorse disponibili per l'azione antincendio.

Un contributo importante in questa direzione arriva dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) che ha realizzato un'App, chiamata FuelGeoData, che permette la mappatura e la quantificazione, in modo semplice e veloce, del materiale combustibile distribuito sul territorio (https://fuelgeodata.dagri.unifi.it).

Lo strumento è stato elaborato, in collaborazione con la società Vanzotech srl, nell'ambito del progetto MED-Star dal titolo "Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area mediterranea", finanziato dal programma Interreg marittimo Italia-Francia (2014-2020) che ha per scopo la cooperazione fra regioni europee confinanti. MED-Star è guidato dalla Regione Sardegna e partecipato da sedici enti e istituzioni di ricerca fra cui Unifi. "Si tratta di un progetto strategico integrato – spiega Enrico Marchi, docente del DAGRI - che affronta la sfida di potenziare le capacità di previsione, prevenzione e soppressione degli incendi nell'area del Mediterraneo - la più sottoposta a questo pericolo - per proteggere e valorizzare le risorse ambientali, culturali e turistiche dello spazio marittimo".

"I cambiamenti socio-economici degli ultimi anni, con l'abbandono delle aree rurali e montane – continua Marchi, che ha anche contribuito recentemente per la stessa tematica al Rapporto sullo stato delle foreste toscane 2019 -, uniti ai mutamenti climatici, hanno portato a una maggiore omogeneità e continuità della copertura vegetale nelle foreste e nei boschi, con un aumento significativo del materiale combustibile a terra e un'evidente ricaduta sulla possibilità di innesco e diffusione del fuoco".

L'App FuelGeoData mira a creare una cartografia della distribuzione del rischio d'incendio basata su dati rilevati a terra, in modo da poter indirizzare i fondi per la prevenzione sulle zone più suscettibili e vulnerabili. La sperimentazione è partita questa primavera nelle province toscane della costa tirrenica (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto): nella carta regionale di uso del suolo sono state evidenziate le superfici boschive, sono poi stati segnati dei punti utili per la rilevazione, a distanza di 100 m l'uno dall'altro. "Segue, quindi, la rilevazione effettiva nel bosco – prosegue Marchi, con cui hanno collaborato i giovani ricercatori Niccolò Frassinelli e Cristiano Foderi -. Si individua una superficie a terra di un metro quadro, che rappresenti in modo significativo la vegetazione dell'area scelta, si raccolgono dati in base a parametri prefissati, si registra la posizione grazie al GPS della App e si provvede a scattare una foto".

I risultati della sperimentazione saranno presentati a inizio 2022 e messi a disposizione delle istituzioni pubbliche in prima linea contro gli incendi. Su FuelGeoData è stato realizzato un video divulgativo dal Laboratorio Multimediale dell'Ateneo.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa