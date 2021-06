Incidente Fi-Pi-Li tra Empoli e San Miniato, fino a 5 km di coda

Ancora una mattina di difficoltà sulla Firenze-Pisa-Livorno. Stavolta i guai non cominciano nel famoso tratto Ginestra-Lastra a Signa ma a Empoli. Tra le uscite di Empoli Ovest e San Miniato si è verificato un incidente, nella carreggiata in direzione Pisa, alle 8.20 di questa mattina. A rimanere ferito un 47enne, senza gravi conseguenze. Sul posto chiamati i vigili del fuoco e la polizia stradale, oltre a un'ambulanza delle Pubbliche Assistenze di Empoli. Attorno alle 9 l'incidente ha causato fino a 5 km di fila.

Per i lavori tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina si oscilla sui 2 km di fila, stavolta per i cantieri della frana.

Non solo la Fi-Pi-Li. In A1 coda in aumento a 9 km per lavori tra Firenze Scandicci e Incisa-Reggello verso Roma e 8 km di coda tra Valdarno e Firenze sud verso Bologna.