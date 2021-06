Keu, sotto la 429 quantità enormi di agenti inquinanti

L'inchiesta Keu continua. Secondo le analisi dei periti di parte dei terreni rilevati sotto il tratto della SRT 429 tra Brusciana e Molin Nuovo a Empoli vi sarebbero altissime concentrazioni di materiali inquinanti. Lo annuncia il Gr Toscana Rai questa mattina nel telegiornale di mezzogiorno. Si attendono ulteriori conferme in ambito investigativo, ma si parla di quantità oscillanti tra le 50 e le 100 volte in più rispetto al consentito per gli agenti inquinanti contenuti nelle polveri derivanti dagli scarti delle concerie di Santa Croce sull'Arno. Le analisi di laboratorio confermano quanto visto nei primi esami visivi dei campioni di colore nero. Cromo, nickel, arsenico e altri inquinanti oltre la norma. Le osservazioni dei periti di parte e le altre considerazioni arriveranno entro fine giugno. Da domani a Massarosa si terranno altri campionamenti.