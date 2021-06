L'appello dell'Use ai tesserati: "Vaccinatevi per una ripresa in sicurezza"

Vaccinarsi per ripartire in sicurezza dopo la pausa estiva. E’ questo l’appello che le società del pianeta Use fanno a tutti i propri tesserati di ogni età, da quelli del settore giovanile al minibasket.

Ora che sono state aperte le vaccinazioni anche ai giovani è il momento di farlo in vista della ripresa dell’attività di giovanili e minibasket prevista per il mese di settembre, una ripresa che dovrà avvenire in sicurezza, cosa per la quale i vaccini sono di fondamentale importanza.

