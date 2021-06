Laura Rimi e la politica al femminile, la puntata de La Stanza di Vetro

La politica declinata al femminile. Certe volte è solo una questione di linguaggio, altre è questione di sguardi, di prospettive. Su questo percorso molta strada è stata compiuta ma tanta ne resta da fare. Anche nel quotidiano di ognuno di noi. Di questo si parlerà stasera nella nuoba puntata de La Stanza di Vetro, in onda alle 21,40 su Clivo Tv, con Laura Rimi, membro della commissione di Pari opportunità della Regione Toscana ed esponente della Conferenza delle Donne democratiche toscane .

Laura Rimi racconterà se stessa, il suo essere insegnante in una scuola primaria di Castelfiorentino e il suo impegno nella politica dove tutti i suoi sforzi sono legati a quello sguardo femminile che troppo spesso manca - o è mancato in passato - nelle decisioni prese. Un percorso, il suo, pieno di aneddoti e di iniziative mirate proprio a un maggior ruolo delle donne nella politica e non solo.

Laura Rimi è impegnata, su queste tematiche, con diversi strumenti: con la conferenza delle donne Democratiche, tornata al lavoro dopo un periodo in cui era stata chiusa, divulga le politiche di genere attraverso una radio web (plurale/Femminile) e, con lezioni di politica che hanno impegnato diversi esponenti del Partito Democratico. Non ultimo il segretario Enrico Letta che, dopo essersi insediato nel suo nuovo incarico politico, ha dato un segnale importante alla democrazia paritaria, chiedendo a due donne del Pd di assumere gli incarichi di capogruppo alla Camera e al Senato.