Le classi 'musicali' della Vanghetti inaugurano la biblioteca digitale

È iniziato come un ‘esperimento’ e oggi, dopo 3 anni, è una realtà consolidata e apprezzata. Si tratta dell’indirizzo musicale della scuola media ‘Vanghetti’. In poche ‘stagioni’ si è trasformato in un fiore all’occhiello per l’istituto comprensivo Empoli Est.

Per festeggiare questo traguardo mercoledì 9 giugno, dalle 11 alle 13, è stato previsto un evento che ha visto protagonisti gli studenti e per il quale è stata invitata Annalisa Spadolini, coordinatore nazionale per l’apprendimento pratico della musica. L’organismo è presieduto dall’ex ministro Luigi Berlinguer. Ha accompagnato la dottoressa il maestro Giampaolo Lazzeri, componente del medesimo tavolo, direttore d’orchestra e presidente nazionale Anbima (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome).

"Partito come un progetto sperimentale e in completa autonomia – fa notare la dirigente scolastica Grazia Mazzoni – oggi l’indirizzo dedicato alla musica è a completo regime e vede 2 sezioni interessate per un totale di 6 classi. Gli studenti hanno un ampio spettro di scelta fra gli strumenti da imparare. Dal piano al sax, dal clarinetto al violino. È la scuola che acquista gli strumenti per i ragazzi. È stata una bella mattinata dedicata alla scuola.

Nell’occasione è stata prevista l’ inaugurazione della nuova biblioteca digitale, per la quale la ‘Vanghetti’ ha vinto la ragguardevole cifra di quasi 60.000 euro di contributo da parte del Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero, e l’inaugurazione della galleria d’arte dedicata alla ricorrenza del sette centenario dantesco". La biblioteca digitale è un'aula ad alta tecnologia dove i ragazzi potranno consultare liberamente su dispositivi Apple i libri digitalizzati.

Il programma dell’evento ha previsto inizialmente la visione di un video degli studenti alle prese con la musica e i loro strumenti, visualizzato sul grande schermo della nuova biblioteca digitale, appena inaugurata, e successivamente la inaugurazione anche della galleria d’arte permanente, allestita in uno dei corridoi finestrati della scuola, trasformato in una vera galleria d’arte con

in mostra i quadri polimaterici, realizzati con materiali di riciclo, infatti la Vanghetti è all’interno della rete delle Green nazionali.

Come sempre protagonisti studentesse e studenti. Alcuni rappresentanti delle classi musicali hanno suonato con determinazione e commozione, perché in questo momento è stato inevitabile per tutti pensare al grande valore del loro cammino in questi anni di studio.

Fonte: Istituto Empoli Est