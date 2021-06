Mangia d'Oro al cardiochirurgo Massimo Maccherini

"È un grande orgoglio vedere un nostro professionista essere insignito della massima onorificenza della città di Siena. Un riconoscimento che dà pregio e lustro al suo lavoro, all’attività del nostro centro trapianti di cuore, unico in Toscana, e a tutto il nostro ospedale".

Con queste parole il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, il professor Antonio Barretta, commenta il Mangia d’Oro conferito al dottor Massimo Maccherini, responsabile del programma di trapianto di cuore e VAD.

"Dopo il Mangia 2020, attribuito alla sanità senese per la battaglia contro il Covid, arriva un altro riconoscimento che sottolinea il grande rapporto che lega la città al suo ospedale – prosegue il professor Barretta -. In particolare, l’onorificenza per il dottor Maccherini acquisisce un significato particolare e quanto mai rilevante, perché sottolinea l’importanza delle eccellenze presenti all’Aou Senese, tra cui il trapianto di cuore".

Massimo Maccherini, nato a Siena l’11 agosto 1958, contradaiolo della Nobile Contrada del Nicchio, è cardiochirurgo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e responsabile del Programma Trapianto di Cuore e VAD (acronimo inglese di Ventricular Assist Device: assistenza ventricolare).

Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Cardiochirurgia e Chirurgia Toracica, si occupa di trapianti di cuore dal 1994 e coordina l’unico centro della Toscana per trapianti di cuore: un’attività che, ad oggi, conta 443 trapianti di cuore e 51 impianti di VAD.

Il dottor Maccherini ha effettuato oltre 4.500 interventi cardiochirurgici ed è sempre stato punto di riferimento per pazienti, colleghi e associazioni di volontariato impegnate nel sostenere i trapiantati e per il programma regionale e nazionale trapianti.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa