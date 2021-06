M¥SS KETA e Frah Quintale, la doppia bomba del Beat Garden

La line up di Beat Garden si arricchisce con due grandi nomi del panorama artistico italiano. Due nuovi appuntamenti che arricchiscono il cast del festival in programma dal 25 al 29 agosto al parco di Serravalle di Empoli. Venerdì 27 agosto protagonista di Beat sarà il rap di Frah Quintale. Mentre il giorno successivo, sabato 28 agosto la regina del Main Stage sarà Myss Keta

27 AGOSTO – FRAH QUINTALE

Venerdì 27 agosto un altro esordio sul palco di Beat quello di Frah Quintale, uno dei grandi protagonisti della scena indie/rap italiana.

Il suo esordio da solista è datato 2016 con la pubblicazione del singolo Colpa del vino e la partecipazione alla compilation dell’etichetta, Undamento vol.1, al fianco di artisti quali Patrick Benifei, Coez, Anansi e David Blank.

Il 2016 è anche l’anno di Gravità, altro singolo presente poi sul primo EP intitolato 2004. Cinque pezzi musicati da Ceri - già al fianco di Coez -, dal sapore fortemente pop che lo mettono in luce soprattutto grazie a una vena creativa molto supportata da un’ottima scrittura.

Gli album pubblicati fino a oggi sono due: uno nel 2017 e intitolato Regardez moi, uno nel 2020 intitolato Banzai (lato blu). Il 23 aprile scorso è stato pubblicato invece il brano Sì può darsi, primo singolo che ha anticipa il terzo album in studio Banzai (lato arancio), uscito da pochissimi giorni.

I biglietti per il concerto di Frah Quintale sono in vendita sul circuito Ticketone a 20 euro + dp

28 AGOSTO – M¥SS KETA E I DPCM

Sabato 28 Agosto 2021, per la prima volta nella sua storia il palco di Beat Garden ospiterà la “pazzeska regina” della musica Italiana, Myss Keta che torna finalmente live ad un anno e mezzo dalle sue ultime performance, tra cui il concerto del Capodanno 2020 nella sua Milano.

Un tour davvero inedito, dato che la Myss non sarà da sola sul palco, ma sarà accompagnata da una formazione strumentale, i DPCM. Una vera e propria band, che con le sue sonorità avvolgerà la voce di Keta fino a farla esplodere delle sue stesse passioni. La band sarà formata formata da L I M al basso, Giungla alla chitarra e Danila Guglielmi alla batteria elettronica.

Tra suoni stupefacenti e visual psichedelici, il sorprendente show di Myss Keta e i Dpcm presenterà per la prima volta dal vivo alcuni brani dei suoi ultimi due lavori discografici: Il cielo non è un limite, il disco uscito a fine 2020 che celebrava l’aria durante la clausura pandemica e metteva in stato d’accusa un mondo piombato in un Medioevo Digitale; e Lato B, il dittico oscuro, post-punk e darkwave uscito lo scorso aprile (che ha inaugurato il sodalizio con la band DPCM) con cui Myss ha completato la sua riflessione ballardiana sul mondo contemporaneo e inaugurato definitivamente una nuova traiettoria artistica.

Alcuni brani storici della sua carriera, canzoni manifesto, hit pazzesche e alcune sorprese completeranno infine la scaletta di uno show che si preannuncia davvero spettacolare.

I biglietti per il concerto di Myss Keta al Beat Garden sono in vendita su ticketone.it al prezzo di 20 euro + diritti di prevendita.

Frah Quintale e Myss Keta vanno ad aggiungersi agli artisti, del cast di Beat, già annunciati nelle scorse ore. E altri ancora saranno svelati nei prossimi giorni.

Ecco gli artisti confermati ad oggi:

25 Agosto: Bnkr & Friends

26 Agosto: Venerus

27 Agosto: Frah Quntale

28 Agosto: Myss Keta

Ma Beat Garden non sarà solo musica. Al parco di Serravalle, dal 25 al 29 agosto si potranno vivere 5 giorni all’insegna del divertimento, in totale sicurezza. Non mancherà un’area dedicata allo street Food con i migliori truck provenienti da tutta Italia. Un’area riservata alle migliori birre artigianali e lo spazio Market, in collaborazione con Wom, con il miglior Handmade e Vintage in circolazione.

Per tutte le info è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine Facebook (@BeatFestivalEmpoli) e Instagram (@beat_festival) della manifestazione.