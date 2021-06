Nuova sede per il Movimento Shalom a San Miniato: presentazione al pubblico

Grazie a Credit Agricole Italia il progetto Atelier Shalom e il Movimento Shalom hanno una nuova sede, più ampia, più bella, con la possibilità di fare molte attività rivolte in particolare ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Le attività sono già iniziate da marzo scorso, ma non avevamo ancora potuto proporre un evento pubblico di presentazione a causa della pandemia.

Adesso che il covid ci ha lasciato un po' di respiro proponiamo per domenica 13 giugno 2021 un pomeriggio insieme, in piazza Buonaparte a San Miniato. Sono previsti alle ore 17 i saluti di:

Vieri Matrini – presidente Movimento Shalom, Simone Giglioli – Sindaco San Miniato, Massimo Cerbai – responsabile direzione regionale Toscana- Credit Agricole Italia. Intervento di Eugenio Giani - presidente Regione Toscana, Conclusioni di Andrea Pio Cristiani – fondatore di Shalom. A seguire preghiera interreligiosa per la pace e la visita dei nuovi locali.

Alle ore 19 apericena allo Chalet Shalom – Giardini Bucalossi. Allieteranno la serata alcuni canti realizzati dai Pueri Cantores diretti da Marta Corti e una breve esibizione di tango Argentino, in onore di papa Francesco che va pazzo per il ballo tipico della sua terra, realizzata dalla Scuola di tango argentino Carina Calderon. Nella preghiera interreligiosa ricorderemo in particolare i caduti del terrorismo in modo speciale quelli del Burkina Faso recentemente falcidiato dalla violenza fondamentalista.

A causa delle normative di prevenzione covid è necessario prenotare la partecipazione in modo da poter garantire il distanziamento e il rispetto delle normative vigenti. Chi volesse partecipare è pregato di inviare una mail di conferma con i propri dati a eventi@movimento-shalom.org o telefonare allo 0571400462

Fonte: Movimento Shalom Onlus