Passa da Pistoia la Modena Cento Ore

Torna a Pistoia la Modena Cento Ore. Domani venerdì 11 giugno le vie del centro si animeranno all’arrivo di gioielli a quattro ruote, vetture storiche in gara per questa importante occasione. Le auto sfileranno in città tra le 11.40 e le 13.

L'iniziativa, organizzata da Canossa Events, è iniziata martedì 8 giugno e terminerà domenica 13 giugno in Piazza Grande, nel cuore di Modena. La gara attraverserà l’Italia da est a ovest.

«Siamo felici di accogliere nuovamente il passaggio di queste meravigliose auto – dice l'assessore al turismo Alessandro Sabella -, che vanno dagli anni 30 agli anni 80. Rivolgo un saluto di benvenuto agli equipaggi in gara e agli organizzatori che con questo passaggio faranno conoscere le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche oltre alla buona cucina della nostra città, sempre più a vocazione turistica e apprezzata da turisti italiani e stranieri».

A cura del team Canossa Events anche la pubblicazione di una guida turistico-paesaggistica che verrà distribuita a tutti i partecipanti, contenente la descrizione ed il racconto delle bellezze storico-artistiche, tipicamente italiane, delle località attraversata dalla gara.

La Modena Cento Ore farà scoprire e riscoprire le più belle strade d’Italia. La cura dedicata all’ospitalità e alla sicurezza dei partecipanti rispetterà alti standard per garantire un’esperienza di guida piacevole e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

La Modena Cento Ore, con le due sezioni dedicate rispettivamente alla competizione e alla regolarità, è un viaggio su un percorso coast to coast con 10 prove speciali in salita su strade chiuse, 3 gare sui circuiti di Misano, Imola e Mugello e una super prova speciale nell’autodromo di Modena.

Il percorso 2021 toccherà diverse città tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche: Rimini, San Marino, Chiusi della Verna, Anghiari, Sansepolcro, Città di Castello, Urbino, Imola, Castel del Rio, Scarperia e Firenze. Si prosegue al circuito del Mugello, poi Pistoia, Montecatini Terme, Castelnuovo di Garfagnana e Forte dei Marmi. La quarta ed ultima tappa attraverserà il Passo delle Radici, giungerà a Pavullo nel Frignano e Vignola, per raggiungere l’Autodromo di Modena per l’ultima prova speciale. La gara si concluderà poi in Piazza Roma e Piazza Grande a Modena, cuore della Motor Valley.

