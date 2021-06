Roberto Angelini in tour a Calci e Prato

Roberto Angelini annuncia il tour estivo, che partirà il prossimo 28 giugno dall’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Una manciata di date in cui l’artista avrà l’occasione di presentare dal vivo anche gli ultimi singoli “Incognita”, “Condor” e “L’Era Glaciale”, che hanno fatto da apripista a quello che sarà il suo prossimo disco di inediti, il quinto della sua carriera, in uscita il prossimo autunno. Un ritorno atteso dopo nove anni dal precedente lavoro in studio, “Phineas Gage” (2012).

Autore, chitarrista e produttore tra i più apprezzati della scena musicale italiana, Roberto Angelini ha attraversato la musica lasciando la propria impronta nelle moltissime collaborazioni intraprese con numerosi artisti: tra le più recenti, la firma come co-produttore dell’ultimo pluripremiato album di Niccolò Fabi “Tradizione e Tradimento” e quella di produttore del primo disco di Margherita Vicario. E ancora, diversi e importanti progetti paralleli: tra i più fortunati quelli legati a Nick Drake con Rodrigo D’Erasmo - un album, un tour, un documentario – e, non da ultima, la fondazione di un’etichetta indipendente, FioriRari, con la quale pubblicherà anche il prossimo lavoro.

Parallelamente è impegnato in una carriera televisiva ormai quasi decennale, dapprima su Rai3 con “Gazebo” e poi su La7 con “Propaganda Live”.

28 GIUGNO – ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

3 LUGLIO – BOLOGNA, GO GO BO

22 LUGLIO – PRATO, OFFICINA GIOVANI

29 LUGLIO – CALCI (PI), MUSICASTRADA FESTIVAL

5 AGOSTO – CORIGLIANO D’OTRANTO (LE), SEI FESTIVAL