SeSa Empoli supera i 2 miliardi di ricavi e i 3.500 dipendenti

Traguardi importanti per il gruppo Sesa. Nel bilancio di esercizio chiuso al 30 aprile 2021 il gruppo empolese del settore Ict ha superato i 2 miliardi di euro di ricavi consolidati. Il 12 luglio arriveranno i risultati definitivi.

Un altro traguardo riguarda i 3.500 dipendenti superati, non solo nella sede di via Piovola, ma anche grazie alle 15 operazioni di fusioni e acquisizioni durante l'esercizio. Quasi 300 nuove risorse, tra cui la maggior parte neolaureati tirocinanti e apprendisti.

Oltre all'approvazione del bilancio è stato annunciato il piano welfare 2021 che riguarda il sostegno a tutto tondo per famiglie dei lavoratori e dipendenti U35.

Nello specifico borse di studio per libri scolastici dei figli e per la partecipazione a corsi di laurea o master universitari part time dei lavoratori; contributi per l'iscrizione dei figli a centri estivi, per acquisto di strumenti informatici dei figli, nonché per l'asilo nido (oltre all'accesso all'asilo nido aziendale di Empoli); flexible benefits; supporto alla mobilità sostenibile dei lavoratori; sostegno alla mobilità abitativa per i lavoratori under-35 che trasferiscono la propria residenza fuori dal nucleo familiare; programmi di work-life balance, solidarietà ed e-caring; microcredito aziendale per l'accesso a finanziamenti agevolati.