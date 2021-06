Violenza sessuale di gruppo a Siena, iniziano gli interrogatori

Sono iniziati gli interrogatori per i tre giovani arrestati a Siena per violenza sessuale di gruppo. Oltre ai tre, tutti maggiorenni e ai domiciliari, è indagato anche un 17enne per lo stupro di una 21enne.

Il primo dei tre arrestati a presentarsi stamani dal giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giovane è arrivato e andato presto via dal tribunale. Era accompagnato dalla madre. Aveva il volto coperto da cappuccio e occhiali da sole.

Un altro dei tre ha, invece, risposto alle domande del gip durante l'interrogatorio di garanzia. Il giovane, secondo quanto si apprende, avrebbe ammesso l'atto sessuale ma avrebbe anche detto che sarebbe stato compiuto in modo consenziente. L'indagato ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni.

Infine, l'interrogatorio di garanzia per il terzo giovane ai domiciliari è fissato per lunedì 14 giugno. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia.