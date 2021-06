Vinci Estate, parte la macchina organizzativa dei centri estivi

Il Comune di Vinci informa che dal 14 al 23 giugno 2021 sono aperte le iscrizioni ai centri estivi “Vinci Estate 2021”.

Le attività programmate si svolgono nelle scuole comunali del territorio vinciano e sono rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra 4 e 14 anni. Inoltre, i centri estivi usufruiscono del supporto dell'Amministrazione comunale per il servizio di assistenza socio-educativa per ragazzi con disabilità e per il servizio di trasporto.

E non solo: le famiglie potranno infatti utilizzare i voucher messi a disposizione dal Comune per il pagamento della tariffa di iscrizione. L'agevolazione vale per alunni residenti e non residenti frequentanti le scuole di Vinci nell’anno scolastico 2020/2021, e deve essere richiesta al momento dell’iscrizione presso l’ente gestore. Per chi iscrive i propri figli ai centri estivi organizzati presso il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) la domanda di agevolazione tariffaria dovrà essere richiesta entro il 21 giugno solo per coloro che non hanno presentato domanda di agevolazione per i servizi scolastici per l'anno 2020-21. L'importo del voucher varia a seconda della propria dichiarazione ISEE.

È prevista anche una riduzione del 30% sulla tariffa per la partecipazione dell'eventuale secondo figlio. Tale riduzione si applica anche in caso di figli iscritti a differenti Centri estivi del Comune di Vinci. Nel caso di tre o più figli, su quelli successivi al secondo si applica una riduzione del 15% su ogni figlio.

Per gli alunni non residenti e non frequentanti le scuole di Vinci la tariffa è di 70 euro a settimana, senza agevolazione ISEE, ed è prevista la riduzione del 30% per la partecipazione del secondo figlio.

ELENCO CENTRI ESTIVI 2021

1. Fascia d’età dai 4 agli 11 anni (bambine/i scuole dell’infanzia e scuole primarie)

Eskimo società cooperativa sociale Onlus

tel. 0571 887703

info@eskimocoop.it

www.eskimocoop.it

Iscrizioni: esclusivamente online - sul sito www.eskimocoop.it tutte le istruzioni.

“Un’estate nel Paese dei Balocchi!”

età: dai 4 ai 6 anni

dal 05/07/2021 al 30/07/2021

presso la scuola dell’infanzia “La Barca a Vela”, via della Costituente, Spicchio-Sovigliana

orario giornaliero: dalle 8.30 alle 16.30 con mensa

“Un’estate nel Paese dei Balocchi!”

età: dai 4 ai 6 anni

dal 05/07/2021 al 30/07/2021

presso la scuola dell’infanzia “Staccia Buratta”, via Val di Sole 2, Vinci

orario giornaliero: dalle 8.30 alle 16.30 con mensa

“Giochiamo sul mondo”

età: dai 7 ai 11 anni

dal 05/07/2021 al 30/07/2021

presso la scuola dell’infanzia “Sibilla Aleramo”, via Guiducci 9, Spicchio-Sovigliana

orario giornaliero: 8.30 - 16.30 con mensa

----------

Uisp Empoli Valdelsa Aps

tel. 0571 711533

empolivaldelsa@uisp.it

www.uisp.it/empoli/

Iscrizioni: presso la sede in via XI Febbraio n. 28/A Empoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 19.30, oppure tramite email. Sul sito www.uisp.it/empoli/ tutte le istruzioni per l'iscrizione.

“Multisport”

età: dai 6 ai 11 anni

dal 5/07/2021 al 30/07/2021

presso la scuola primaria “G. Galilei”, p.zza Garibaldi, Vinci

orario giornaliero: dalle 8.30 alle 17, con mensa

2. Fascia d’età dagli 11 ai 14 anni, presso il CAG (ragazzi della scuola media)

Centro di Aggregazione Giovanile - Cooperativa sociale Il Piccolo Principe

tel. 3286564421

centrogiovanivinci@web.ilpiccoloprincipe.coop

Iscrizioni presso la sede nei locali della scuola media di Spicchio-Sovigliana, entrata lato “Hotel Da Vinci”, dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19, oppure tramite email. Tutta la modulistica è scaricabile da questa pagina.

“CHANCES - creatività - ri/uso - opportunità di apprendimento”

età: dai 10 ai 14 anni

dal 05/07/2021 al 30/07/2021

presso la sede del CAG alla scuola secondaria di primo grado di Spicchio-Sovigliana, viale Togliatti, 153

orario giornaliero: dalle 8.30 alle 13, senza mensa

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa