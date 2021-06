Accoltella un uomo e fugge in Honduras: arrestato al rientro in Italia dopo un anno

Finisce in manette dopo un anno il presunto responsabile di un tentato omicidio a Firenze. L’uomo, un 50enne dell'Honduras, che avrebbe accoltellato per futili motivi un peruviano nel giugno dello scorso anno al Parco delle Cascine è stato rintracciato appena atterrato in Italia da un volo proveniente dal suo Paese e arrestato dalla Polizia di Stato, grazie alla sinergia tra squadra mobile di Firenze e la Polizia di Frontiera dell'Aeroporto di Bologna.

I fatti risalgono al 12 giugno 2020, quando la polizia intervenne in piazza Vittorio Veneto e e trovò un peruviano accoltellato al collo, che venne immediatamente ricoverato in pericolo di vita. Nei mesi scorsi gli agenti perquisirono il sospettato e sequestrarono oggetti inerenti all’accoltellamento.

Subito dopo la perquisizione, l’aggressore lasciò l’Italia con la speranza di farla franca. Ma non aveva fatto i conti con la pazienza e la meticolosità dei controlli effettuati dagli agenti.