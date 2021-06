Coronavirus Empoli e Cuoio, 10 contagi e 2 decessi

Sono 69 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 3 decessi non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore ( 2 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Pisa).

Tra questi segnaliamo un 68enne di Cerreto Guidi scomparso al San Giuseppe di Empoli e un 84enne di San Miniato scomparso in una casa di cura fiorentina.

Di seguito il dettaglio dei contagi

28 casi in provincia di Firenze

Bagno a Ripoli 1

Campi Bisenzio 1

Dicomano 1

Fiesole 1

Firenze 12

Lastra a Signa 1

Pontassieve 1

San Casciano in Val di Pesa 1

Scandicci 1

Scarperia e San Piero 2

6 casi in zona empolese

Castelfiorentino 2

Empoli 2

Montelupo Fiorentino 2

24 casi in provincia di Prato

Carmignano 3

Montemurlo 1

Poggio a Caiano 3

Prato 16

Vernio 1

13 casi in provincia di Pistoia

Agliana 1

Buggiano 1

Lamporecchio 2

Montecatini Terme 1

Pistoia 4

Ponte Buggianese 1

Quarrata 3

4 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di sotto 1

San Miniato 2

Santa Croce 1