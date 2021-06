Giani si vaccina al Mandela Forum: "Ho aspettato il mio turno senza last minute"

Il presidente della Regione Toscana si vaccinerà alle 9 di domani, sabato 12 giugno, al Mandela Forum di Firenze. Ha aspettato il suo turno senza last minute, come ha confermato lui stesso, in base alla prenotazione fatta quando era disponibile la categoria di età dei 61enni (1959). Giani ha detto di volersi vaccinare senza "che nessuno dicesse che approfitto della mia posizione". Altri governatori, come ad esempio Vincenzo De Luca in Campania, si sono vaccinati mesi fa.

"Sinceramente ormai ne ho viste tante di persone vaccinate che non sento nessuna sensazione o emozione - ha spiegato -. Avevo questa preoccupazione, cioè dimostrare col mio comportamento che non c'è alcun favoritismo nei confronti del presidente di Regione".