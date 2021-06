Giovani impazienti di vaccinarsi: tensione al Centro Affari di Arezzo

Attimi di tensione all’hub del Centro Affari di Arezzo, dove ieri sera era in programma un open day con 250 dosi Pfizer dedicato ai sessantenni.

"I vaccini scongelati non possono andare perduti - spiega il responsabile del servizio Evaristo Giglio - e quindi apriamo a ventenni e trentenni. Ieri sera si erano presentati molti giovani e hanno atteso del tempo: sul finire della serata, nel timore poi non di non essere vaccinati hanno creato qualche tensione. Sono stati chiamati i carabinieri ma non è accaduto niente di pesante, solo qualche discussione e nessun ferimento o denuncia. Comunque, chiederemo da ora in poi sempre una pattuglia per controllare ed evitare qualsiasi tensione".