IIS Ferraris Brunelleschi, il corto sulla pandemia vince 'Giovani Idee'

Primo classificato al Concorso Internazionale “Giovani Idee” di Bergamo lo Scrilab dell’I.I.S. “G. Ferraris-F. Brunelleschi” di Empoli con il cortometraggio “La pandemia mondiale ci ha rubato la nostra primavera”.

Ecco il giudizio della giuria

“Il filmato trasmette in toto il senso di solitudine, di smarrimento e di spaesamento vissuto dai ragazzi al tempo del lock-down. Apprezzabile la sceneggiatura, in linea con il tema e le finalità del concorso, in una scrittura in cui il dialogo è negato e si fa monologo. L’opera riesce a ricreare l’atmosfera del periodo grazie anche alle espressioni, sempre neutre, come congelate, attraverso un approccio multiforme, a tratti comico, a tratti lirico, alle scelte di ripresa nel taglio delle immagini, di sguincio, mai centrate. L’opera restituisce nell’insieme la metafora di un mondo che ha perso il suo centro, ma il finale vuole affermare, comunque, la speranza in un futuro migliore.”