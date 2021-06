Le proprietà benefiche delle piante nei cosmetici

Con l'aiuto dei cosmetici decorativi, la pelle può apparire sana e bella, ma sembrare sani ed essere sani sono due cose diverse. Il tempo non risparmia la bellezza, ma, fortunatamente, la scienza non dorme, crea nuovi cosmetici con significato e ruolo serio. A causa del deterioramento della situazione ecologica del pianeta, le condizioni della pelle non migliorano sotto l'influenza di molti fattori esterni negativi. La pelle ha la capacità di adattarsi allo stato dell'ambiente, sviluppando un'immunità, che, tuttavia, non migliora le condizioni. Gli specialisti creano cosmetici per influenzare la vitalità delle stesse cellule della pelle, garantendo la salute e la bellezza dall'interno, senza fare affidamento sulle forze immunitarie del corpo. Le materie prime per la produzione dei cosmetici diventano immancabilmente componenti estratti dai doni vegetali della natura.

L'essenza della bellezza - la credenza degli antichi greci

La stessa parola "cosmetici" deriva dal greco "cosmet" - questo era il nome degli schiavi che pulivano il corpo e il viso dei padroni. La parola stessa significa "ordine", o "mettere in ordine". Inizialmente, questo termine è stato interpretato come l'arte di mantenere la salute e migliorare la bellezza del corpo, correggere i difetti, mascherare le carenze o enfatizzare i vantaggi. Nel Medioevo, lo sviluppo dei cosmetici si fermò, poiché la chiesa perseguitava coloro che cercavano di prendersi cura del loro "corpo peccatore". I cosmetici hanno ricevuto ulteriore sviluppo e pieno riconoscimento in Francia, specialmente nei secoli XVII e XVIII. Da quel momento, il gusto francese si è impossessato in tutta l'Europa e l'ha posseduta per diversi secoli.

L'uso dei cosmetici era principalmente appannaggio della nobiltà, mentre la gente comune usava le erbe sia per scopi medici che per la cura. Le donne sapevano molto bene che il latte cagliato, la panna acida, il miele, i grassi e gli oli ammorbidiscono e ripristinano la pelle del viso, del collo, delle mani, la rendono elastica e vellutata.

Così prendevano i mezzi necessari dalla natura circostante: raccoglievano erbe, fiori, frutti, bacche, radici, le proprietà medicinali e cosmetiche di cui conoscevano.

Gli esperti del marchio L'Occitane, utilizzando le ultime tecnologie e le ultime realizzazioni, hanno raggiunto i massimi risultati possibili in questo settore, estraendo da materie prime naturali i componenti vegetali più efficaci per la salute delle cellule e della pelle in generale, ingredienti vegetali di eccezionale purezza, senza alcuna impurità, lanciando così una sfida alla scienza moderna. Così, la ricerca approfondita, le tecniche uniche e la composizione perfettamente abbinata di componenti, compresi gli estratti di erbe, ci permettono di avere una nuova arma efficace nella lotta per la bellezza.

Vantaggi dei cosmetici a base di erbe

Le proprietà curative delle piante sono note da migliaia di anni, producono un gran numero di composti chimici complessi, che sono convenzionalmente suddivisi in biologicamente attivi e di accompagnamento. È generalmente noto che gli oli o gli estratti vegetali sono molto più benefici per la pelle e capelli rispetto ai componenti sintetici. Le proprietà curative delle piante medicinali sono dovute ai loro principi attivi costituenti sotto forma di composti biologicamente attivi, quindi agiscono dolcemente, profondamente, efficacemente, danno un effetto positivo duraturo, sono a bassa tossicità e raramente hanno effetti collaterali. Quando producono unguenti cosmetici, lozioni, ciprie e altri preparati, i cosmetologi si rivolgono spesso a vecchie ricette. L'effetto terapeutico delle piante è associato alle sostanze fisiologicamente attive in esse contenute. Cioè, una piccola quantità della sostanza contiene tutto il meglio e il più utile che si trova nei fiori, negli steli, nelle foglie, nei semi e nei frutti delle piante medicinali. La moderna tecnologia consente di mantenere intatti e al sicuro tutti i nutrienti delle piante. Un ruolo importante è svolto dal fatto che i cosmetici ricavati dalle piante sono più puliti di quelli sintetizzati dalle materie prime fossili.

Avicenna ha anche detto che la bellezza e la salute sono inseparabili. I componenti a base di erbe e sintetici possono andare d'accordo in una preparazione. Di regola, si completano a vicenda.