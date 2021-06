Montespertoli premia lo sport, ecco chi ha vinto

Il Consiglio Comunale ha esaminato le candidature e approvato l'elenco dei premiati del Premio Sportivo "Cino Cinelli" e "Paolo Vanni".

I premi sportivi, non assegnati lo scorso anno a causa della pandemia, sono stati oggetto a inizio primavera della riapertura delle candidature; queste sono state presentate al Consiglio Comunale dall'Assessore allo sport, Paolo Vignozzi.

Il premio sportivo "Cino Cinelli" 2021 è riservato ad atleti, dirigenti o tecnici che si sono distinti nello sport a livello nazionale e internazionale.

Tale premio è stato vinto quest'anno da Andriulli Gabriele che si è particolarmente distinto per la sua tenacia.

Andriulli, che a seguito di un incidente stradale riporta una paralisi alle gambe che lo costringe su una carrozzina, ha trovato la forza di continuare a praticare il suo sport preferito, il body building, facendolo diventare la sua professione e ottenendo risultati eccezionali a livello nazionale e non solo.

Per il premio sportivo Paolo Vanni riservato ad atleti, dirigenti o tecnici, residenti o che svolgono attività nel Comune di Montespertoli e che si sono distinti a livello locale, provinciale e regionale sono stati premiati:

- Arrighi Margherita, campionessa nazionale di pattinaggio artistico su rotelle, come atleta montespertolese dell’anno.

- Biotti Stefano, per aver vinto due campionati di calcio consecutivi con l'Asd Montespertoli, come tecnico montespertolese dell’anno.

- Ciampolini Mario, tecnico e dirigente che ha dedicato una vita al ciclismo, e Vignozzi Franco, dirigente e custode storico dello Stadio Comunale, verranno insigniti del premio alla carriera.

Inoltre una menzione speciale è stata assegnata a: Alfani Sauro, atleta di calcio Balilla; Migliorini Alessia, atleta di karate; Cianti Duccio, atleta di karate.

Nel premio "Paolo Vanni" manca quest'anno la premiazione di due categorie: squadra e dirigente: "Non sono arrivate le candidature per queste due categorie ed ho scelto di proporre al Consiglio Comunale un premio speciale a tutte le squadre e a tutti i dirigenti presenti nel territorio per incoraggiarli a resistere ed a recuperare l'entusiasmo per andare avanti anche se hanno passato un momento molto difficile" dichiara l'Assessore allo sport "Un ringraziamento speciale va a tutti i presidenti delle Associazioni e dei Gruppi Sportivi. Un premio simbolico, ma importantissimo, per riconoscere loro l'impegno profuso e la capacità di adattamento alle prescrizioni che via via cambiavano. Le famiglie e i ragazzi hanno ancora bisogno di voi, giriamo pagina e andiamo avanti con lo sport." aggiunge.

Le premiazioni si svolgeranno durante la Mostra del Chianti in piazza del Popolo il giorno giovedì 1 luglio alle ore 18.30.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa