Multiutility toscana, il placet di Giani: "Migliore risposta per servizi pubblici moderni"

“Il lavoro di questi anni e degli ultimi mesi ha prodotto finalmente i suoi frutti. Poter salutare oggi questo passo decisivo verso la Multiutility della Toscana è la migliore risposta alla richiesta di un sistema dei servizi pubblici toscani moderno e in linea con l’attuale stato di governance pubblica”. Così il presidente Eugenio Giani commentando il via libera del Cda di Publiacqua sul nuovo piano strategico.

“Questo modello di gestione – prosegue Giani - potrà essere coerente con la legittima esigenza di efficienza, qualità e bilanciamento dei costi, essere vicino ai territori e centrato sul rapporto di prossimità con i cittadini in un’ottica di sostenibilità economica e sociale. Considero questo passaggio un momento decisivo per una nuova fase della gestione dei servizi pubblici in Toscana”.

Fonte: Regione Toscana