Online il nuovo sito del Comune di Certaldo

E' on line il nuovo sito web istituzionale del Comune di Certaldo, disponibile cliccando su comune.certaldo.fi.it. Il portale, realizzato dall'ufficio Centro elaborazioni dati dell'ente insieme al partner tecnologico Maggioli e a norma secondo le disposizioni dell'Agenzia per l'Italia digitale, è stato pensato per essere maggiormente e facilmente fruibile da parte dei cittadini, fornendo un accesso immediato a servizi e informazioni. Una opzione che guarda anche ad aziende, realtà produttive locali e non ma anche a visitatori e turisti alla ricerca di dettagli sulle eccellenze culturali e sugli eventi in programma sul territorio.

L'obiettivo è quindi rendere l'amministrazione comunale più vicina agli utenti. E vale anche dal punto di vista delle azioni quotidiani legate, per esempio, ai pagamenti. E' infatti possibile effettuare pagamenti digitali e tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale): nella parte bassa dell'homepage del sito, sono presenti i collegamenti idonei per fare i pagamenti, oltre agli altri collegamenti relativi ai portali edilizia e attività produttive, servizi ambientali, calcolo Imu, Piano operativo comunale e ad altri temi di interesse del territorio.

C'è poi l'applicazione 'Municipium', un'altra novità della nuova struttura web dell'amministrazione: è scaricabile gratuitamente per smartphone con sistema operativo Android o Apple e permette di ricevere comunicazioni in merito ad attività, scadenze, di leggere le notizie divulgate dall'ente, di ricevere notifiche push per gli aggiornamenti importanti. Non solo. Permette di visualizzare i livelli di allerta Protezione civile e di inviare segnalazioni. A proposito di segnalazioni, il tasto loro dedicato è centrale sulla homepage del sito web, insieme alle sezioni 'Albo pretorio', 'Visit Certaldo' e 'News'. Fra le novità di questa nuova struttura, collegata al vecchio sito accessibile attraverso il pulsante 'Sito precedente', c'è la sezione dedicata agli eventi: c'è spazio per gli eventi certaldesi come per quelli dell'intero Empolese Valdelsa grazie alle sezioni dedicate al MuDEV - Museo diffuso Empolese Valdelsa e al portale Toscana nel cuore.

A breve sarà disponibile online anche l'agenda per prenotare gli appuntamenti in autonomia, un filo diretto con gli uffici che permette così di agevolare la comunicazione fra cittadini ed ente, accorciando i tempi e migliorando la qualità dei servizi.

"Questo progetto - sottolinea il vicesindaco del Comune di Certaldo, Francesco Dei - è una tappa fondamentale nel processo di semplificazione e digitalizzazione dell'ente che tende ad avvicinare il Comune ai cittadini, migliorando la fruibilità dei servizi e accorciando i tempi di richiesta favorendo la possibilità di fare domande on line. Il tutto tenendo conto delle fasce più deboli della popolazione e senza trascurare imprese e turisti".

Il nuovo portale è andato on line nella giornata di lunedì 7 giugno 2021, la struttura è in fase di assestamento: piccoli disservizi e disfunzioni saranno perfezionate a breve.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa