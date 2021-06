Trasporto turisti senza assicurazione, sequestrato caddy a Firenze

Trovato senza assicurazione e sequestrato dalla Polizia Municipale di Firenze. Si tratta di un caddy che svolge il servizio di trasporto turisti. Gli agenti del Reparto di Porta Romana hanno fermato il mezzo questa mattina in via Villani per un controllo e dagli accertamenti è emerso che non era in regola con la copertura assicurativa. Il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca, per il conducente è scattata la sanzione da 868 euro. Con il ritorno dei turisti sono ripresi anche i servizi di navette e risciò destinati ai visitatori e quindi anche i controlli della Polizia Municipale. Nell'ultimo mese gli agenti hanno multato una quindicina di questi mezzi perché in transito al di fuori dall'area consentita dal Regolamento Unesco e privi dei requisiti professionali richiesti per effettuare il servizio di trasporto turisti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa