Vaccini, dal 17 al 30 giugno in arrivo oltre mezzo milione di dosi

I vaccini, finalmente. Dal 17 al 30 giugno in Toscana arriveranno oltre mezzo milione di dosi: 32mila di AstraZeneca, 33mila 900 di Johnson & Johnson, 47mila 600 di Moderna e 391mila 950 di Pfizer.

È stato l'assessore regionale alla salute Simone Bezzini, nel consueto aggiornamento sulla campagna di vaccinazione in commissione Sanità – presieduta da Enrico Sostegni (Pd) – a confermarlo.

"Se la fornitura rimanesse a questi livelli saremo in grado di raggiungere la copertura di gregge entro il mese di settembre - ha detto Bezzini -. Fra quelli che sono già stati vaccinati e coloro che al momento hanno prenotato, la maggior parte dei toscani è già stata inserita nel percorso di immunizzazione".

Nel fare il punto sulle fasce d’età, Bezzini ha dichiarato che "gli over 80 risultano vaccinati con una percentuale del 95%, una delle più alte d'Italia, con 584mila fra prime e seconde dosi somministrate. A caregiver e persone estremamente vulnerabili sono andate 428mila dosi; la fascia di età 70-79 è vaccinata per il 90% con 468mila somministrazioni, quella 60-69 per l'80 per cento con 448mila somministrazioni, mentre per le fasce più giovani si registra attualmente un 79 per cento di vaccinazioni per la fascia 50-59 anni, 72 per cento per la fascia 40-41, 50 per cento per 30-39enni”