Vaccini: pronte 60 farmacie nella provincia di Arezzo per i 60-79enni

Dalla prossima settimana anche le farmacie saranno sedi vaccinali. Nella provincia di Arezzo sono circa 60 quelle che hanno aderito sulla base dell'accordo tra Federfarma e Regione Toscana.

"Le farmacie sono ormai presidi polifunzionali del Servizio sanitario - ha spiegato Roberto Giotti, presidente provinciale di Federfarma-Associazione provinciale titolari di farmacie private -. Non solo distribuiamo tutti i farmaci, ma garantiamo i servizi Cup, telemedicina, holter e altri; dalla prossima settimana ci occuperemo anche della vaccinazione anti Covid. Abbiamo già ordinato i flaconi che giungeranno lunedì successivamente apriremo le prenotazioni. Il cittadino che ha tra 60 e 79 anni può presentarsi direttamente per fissare l'appuntamento oppure può chiederlo per telefono o per mail".

Antonio D'Urso, Direttore generale della Ast Tse, ha aggiunto che grazie alle farmacie spera “di raggiungere meglio la fascia di età sulla quale ci stiamo tutti concentrando e cioè quelli tra 60 e 69 anni, contando anche sul fatto che il J&J prevede una sola dose. Il rapporto con il farmacista è personale e di conoscenza diretta: questo potrà contribuire ad innalzare la percentuale di vaccinati in questa fascia che attualmente oscilla tra il 70 e il 75%"