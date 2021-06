Viola il divieto di avvicinamento all'ex compagna, arrestato

Un 33enne è stato arrestato a Firenze. L'uomo, di origini congolesi e già noto alle forze dell'ordine, ha violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna. Il divieto era scattato a febbraio per maltrattamenti in famiglia.

Lo scorso maggio la donna aveva denunciato il 33enne ai carabinieri. L'uomo più volte aveva minacciato e avvicinato l'ex partner. Per questo i militari sono entrati in azione e lo hanno arrestato. Adesso si trova in carcere a Sollicciano.