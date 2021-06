Avis Altopascio elegge Ilenia Vettori presidente

Rinnovato il consiglio direttivo di Avis Altopascio. L’assemblea, che si è svolta nella sala Mediateca di pazza Giuseppe Garibaldi, ha eletto: Ilenia Vettori, Nicola Calandriello, Gian Luca Quinci, Noemi Rosamilia, Samuele Spaltro, Riccardo Mancini e Mariangela Mussini.

Svolta “rosa” per l’associazione di volontariato della cittadina del Tau: la nuova presidente è Ilenia Vettori, che prende il posto di Nicola Calandriello (ora vicepresidente vicario), riconfermato nel consiglio regionale di Avis Toscana. La carica di vicepresidente va a Samuele Spaltro, quella di segretario e tesoriere a Riccardo Mancini. Per il collegio dei revisori dei conti è stato eletto Salvatore Lardieri. Nella “nuova” Avis Altopascio c’è una presenza femminile importante. Con l’elezione del nuovo consiglio, Avis Altopascio continua il percorso di crescita e rafforza ogni progresso fatto. Non mancherà, naturalmente, un forte supporto da chi ha lavorato con impegno e dedizione fino ad ora. Avis Altopascio diventa sempre più forte nella provincia di Lucca e si conferma una presenza significativa a livello regionale.

L’intenzione dell’associazione altopascese è quella di proseguire la politica di relazione con tutte le realtà associative del territorio e con il mondo della scuola, come dimostrato in questi anni. Avis Altopascio continuerà ad essere parte attiva del comitato di coordinamento dell’azienda sanitaria in un confronto continuo con il centro trasfusionale e con tutte le istituzioni, primo fra tutte il Comune di Altopascio.

“Sono onorata di essere stata nominata presidente di questa associazione – le prime parole di Ilenia Vettori -. Tutti insieme continueremo a lavorare nella linea tracciata da Avis Altopascio dal 2016 fino ad oggi, un cammino che ha creato capitale sociale nel territorio. Il nostro obiettivo è quello di promuovere la cultura della solidarietà e l’importanza della donazione per sé stessi e per gli altri”.

Fonte: Avis Altopascio