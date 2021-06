Centro Helios Fucecchio riparte in sicurezza con l'Aperitivo in Salute

Grande successo giovedì 10 Giugno all’ inaugurazione della nuova area esterna della palestra Centro Helios Personal Training di Fucecchio (Via Cesare Battisti, 87).

L'area è stata ampliata e completamente rinnovata in modo da poter garantire alla propria clientela spazi aggiuntivi ed allenamenti in totale sicurezza in rispetto delle normative Covid vigenti.

Sono inoltre state acquistate nuove attrezzature per rendere ancora più funzionali e performanti le sedute di allenamento.

L'evento 'Aperitivo in Salute' è stato organizzato in collaborazione con la dottoressa Amanda Mannucci, biologa nutrizionista, specializzata in consulenze nutrizionali e piani alimentari personalizzati in ambito fisiopatologico e sportivo. La dottoressa si è resa disponibile a rispondere ad ogni dubbio e curiosità alimentare.

Questo evento ha reso possibile informare i partecipanti sull'importanza del binomio tra sana e corretta alimentazione e attività fisica illustrando nuovi modi per mangiar sano e restare in forma senza troppe privazioni.

Per maggiori informazioni e per prenotare una lezione di prova gratuita in palestra o una consulenza nutrizionale contattare il numero 0571/20888

Centro Helios Personal Training ssdarl

Via Cesare Battisti, 87 - 50054 Fucecchio (FI)

Tel: 0571 20888

Mail: info@centrohelios.com

Sito: centrohelios.com

WhatsApp 349/5521021