Dopo 48 anni torna Marco Cavallo, Autismo Toscana incontra Saverio Tommasi

Per presentare la nuova versione 2021 di Marco Cavallo, realizzata dall'artista Antonio Massarutto assieme ai ragazzi autistici, il Coordinamento Toscano Associazioni per l'Autismo ha organizzato per domenica 13 giugno un pomeriggio di festa e riflessione su Autismo e Lavoro, due parole semplici delle quali ancora si fa fatica a capire la reale portata ed importanza.

Dalle 16,30 presso la sede della Cooperativa degli “Ortolani Coraggiosi” a Fucecchio (Via Cavasonno, loc. San Pierino) verrà “liberata” la nuova versione di Marco Cavallo.

A seguire la festa in onore di Marco Cavallo proseguirà con Saverio Tommasi, giornalista e scrittore, che presenterà il suo nuovo libro "In fondo basta una parola" (edito da Feltrinelli).

Sarà presente la libreria Blume con le copie del nuovo libro e Saverio sarà disponibile ad autografare le copie.

Leggi anche

Fonte: Associazione Autismo Toscana