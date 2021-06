Dopo lo scontro di questa mattina in Fi-Pi-Li che ha coinvolto un camion e due auto, sulla superstrada si è verificato un nuovo incidente oggi pomeriggio. Avvenuto poco prima delle cinque, l'incidente è sempre in direzione mare, tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno. Non si conoscono le dinamiche né al momento i veicoli coinvolti.

Si segnalano 3 km di coda in direzione Pisa e Livorno.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO