Furto in un centro estetico nel pratese, recuperato uno dei due cellulari rubati: verifiche in corso

Nella giornata di ieri i carabinieri di Prato, al termine delle indagini, hanno denunciato in stato di libertà due cittadini stranieri, in quanto indagati in concorso fra loro del reato di ricettazione.

La vicenda ha inizio nei giorni scorsi quando, da un centro estetico sono stati rubati due telefoni cellulari. Gli accertamenti dei militari hanno consentito di individuare uno dei due cellulari: il dispositivo aveva effettuato alcuni passaggi di mano, transitando dal ricettatore fino all'ignaro acquirente al quale è stato rinvenuto. I vari passaggi hanno consentito di risalire anche agli autori del furto che, una volta rintracciati, sono stati trovati in possesso anche di altri apparati telefonici di nuova generazione, per un valore di circa 2mila euro. La provenienza dei telefoni è attualmente oggetto di verifiche.

La velocità con cui questi oggetti rubati finiscono sul mercato non avrebbe consentito di rintracciare anche il secondo cellulare rubato presso il centro estetico. La titolare del negozio è comunque stata felice di rientrare in possesso del suo telefono, che le ha permesso di recuperare i contatti ancora presenti in memoria, utili per l'attività commerciale.