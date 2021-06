Furto in zona Sant'Ambrogio a Firenze, cittadini collaborano con la municipale: una denuncia

Denunciato dalla Polizia municipale per un furto messo a segno ieri sera in zona S. Ambrogio-via Pietrapiana intorno alle 23.30. Sono state le persone presenti in zona ad allertare i vigili urbani in servizio in quell’area. Ed è stato grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno fornito la descrizione dell’uomo che ha messo a segno il furto riconoscendolo poi in piazza dei Ciompi, che gli agenti della Polizia municipale sono riusciti a fermarlo.

Accortosi dell’arrivo della pattuglia, l’uomo ha tentato di scappare, ma è stato bloccato nei pressi di via dell’Ulivo e accompagnato in via dell’Agnolo per l’identificazione. L’uomo, cittadino straniero senza documenti, era già noto alle forze dell’ordine. È stato trovato in possesso di vari beni, presumibilmente di furti commessi in precedenza. La refurtiva appartenente alle persone che hanno richiesto l’intervento della Polizia municipale è stata in parte recuperata e restituita ai proprietari subito dopo la formalizzazione della denuncia.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa