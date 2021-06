Incidente al crossodromo Santa Barbara, motociclista in codice rosso

Nel tardo pomeriggio di oggi, dopo le 18, un motociclista è rimasto gravemente ferito, in seguito ad un incidente, avvenuto al crossodromo Santa Barbara a La Serra di San Miniato. Sul posto sono intervenuti un'automedica di San Miniato e un'ambulanza delle Pubbliche Assistenze.

Non si conoscono le dinamiche dell'incidente che, da quanto si apprende, si sarebbe verificato durante un allenamento. La brutta caduta avrebbe provocato vari traumi al centauro, un 38enne. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso che non sarebbe poi stato necessario per il trasporto in pronto soccorso. Il ferito è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Cisanello.