Its Fantastic, le opportunità degli istituti tecnici superiori nel post diploma

Con le ultime battute dell'anno scolastico 2020/21 è stato portato a termine in sei istituti toscani un progetto che ha permesso ai ragazzi di prendere coscienza dell'opportunità offerta dagli Istituti Tecnici Superiori, ovvero gli ITS, come formazione alternativa all'offerta universitaria. La Regione Toscana, attraverso il programma Giovanisì e i fondi del Por Fse 2014-2020, ha infatti finanziato un progetto del Polo PTP Pro.Mo. (Professionale Moda) che ha coinvolto alcune delle scuole a esso aderenti per aiutare i giovani nella fase di orientamento scolastico post diploma aprendo lo sguardo anche a opportunità spesso da loro non conosciute e quindi non sfruttate appieno. È un peccato, in quanto i sette ITS toscani a oggi hanno una capacità di placement media attorno all'80 per cento, grazie al collegamento diretto con il mondo del lavoro e la funzione di creare tecnici specializzati attraverso corsi di alta formazione biennali.

Il PTP Pro.Mo., che ha come capofila l'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato (Pisa), ha scelto di effettuare questa campagna di informazione nei confronti degli studenti applicando una modalità interconnessa al mondo dei social e dei video, cercando quindi di parlare al proprio target attraverso forme di linguaggio a loro più conosciute. Oltre al “Cattaneo”, il progetto che aveva come titolo “ITS Fantastic!” ha coinvolto l'istituto “Checchi” di Fucecchio (Firenze), il “Sismondi Pacinotti” di Pescia (Pistoia), il “Pacinotti” di Pontedera” (Pisa), i licei “Carducci” di Volterra (Pisa) e il “Russoli” di Pisa e Cascina.

Due sono state le fasi di realizzazione, che si è sviluppata tutta nel corso del 2021 e ha coinvolto tutti i sette ITS toscani: oltre a MITA di Scandicci, legato alla moda e quindi direttamente connesso al PTP Pro.Mo., hanno aderito anche EAT (agroalimentare) di Grosseto, ISYL (nautica) di Viareggio (Lucca), ENERGIA E AMBIENTE di Colle di Val d'Elsa (Siena), VITA (scienza della vita) di Siena, TAB (turismo, arte e beni culturali) e PRIME (meccanica e industria 4.0) di Firenze. Nella prima fase sono state realizzate delle video interviste ai referenti dei vari ITS affinché, con un linguaggio più vicino a quello degli adolescenti, spiegassero la loro mission e dessero informazioni utili per le iscrizioni portando esempi concreti delle proprie azioni: in questo modo i ragazzi hanno potuto scoprire la necessità nelle aziende di tecnici qualificati per l'utilizzo dei droni in agricoltura piuttosto che nella produzione di moda di alta gamma, oppure di “destination manager” nel turismo e professionisti nel campo della produzione tramite addizione di polveri. Tutti questi video hanno dato vita a canali Youtube, Facebook e Instagram dove poter reperire altri materiali, trovare i collegamenti agli ITS e ai materiali di comunicazione da loro prodotti in precedenza.

L'aspetto social si è poi incrociato con la didattica: ogni scuola ha organizzato un video incontro tramite Google Meet, a cui hanno partecipato in totale una ventina di classi e alcune centinaia di studenti, in cui è stato spiegato ai ragazzi cosa fossero gli ITS con l'ausilio anche di estratti delle interviste che poi hanno potuto trovare sui social per approfondire. Ogni lezione è stata a sua volta caricata su Youtube, Facebook e Instagram, in modo tale che anche chi non aveva partecipato potesse recuperare questa opportunità. Ogni scuola, così facendo, ha adesso a disposizione un contributo audiovisivo che potrà utilizzare anche per l'orientamento del prossimo anno, superando quindi la logica dell'incontro in presenza con un inizio e una fine ben preciso. Ovviamente i materiali prodotti adesso sono di pubblico dominio e possono essere utilizzati da qualsiasi scuola o studente della Toscana per informarsi sulle opportunità offerte dagli ITS, portati alla ribalta nei mesi scorsi nel discorso alle Camere tenute dall'appena insediato Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

Questi i link dove poter reperire i materiali: su Youtube all'indirizzo https://bit.ly/2Tig6dO, https://www.facebook.com/itsfantastic.ptppromo per quanto riguarda Facebook, infine per Instagram l'indirizzo è https://www.instagram.com/its_fantastic_promo/.

Fonte: Ufficio stampa