Ministro Orlando a Empoli: "Ripartenza può introdurre rischi per la sicurezza sul lavoro"

Tante informazioni quest'oggi dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, in visita a varie realtà di Empoli.

Orlando è stato alla Sesa di Empoli, all'Emporio Solidale da pochi giorni inaugurato in via XI Febbraio per terminare la visita alla Vela Margherita Hack, dove operano, nei settori della solidarietà, dell’inclusione e del recupero materiali, le Associazioni “Noi da Grandi Onlus”, “Re.So. Recupero Solidale” e “Centro Giovani Avane”.

In merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro e per l'edilizia, il ministro ha specificato che nella prossima settimana sarà definito un decreto che introdurra un Durc di congruità, per capire quante persone servano per determinare una determinata opera, a integrazione delle scelte del decreto Semplificazioni sui subappalti.

Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (foto gonews.it)

Ancora sulla sicurezza ha specificato: "deve essere una nostra grandissima preoccupazione perché la ripartenza è un fatto assolutamente positivo ma può introdurre anche elementi di confusione, di sovrapposizione e di rischio. Il settore a cui guardo con grande attenzione è quello dell'edilizia in cui i frutti del 110% dal punto di vista economico sono positivi, c'è una crescita sia del fatturato sia dell'occupazione, però quello è un settore a grandissimo rischio".

Un altro tema caldo è quello della task force sulla logistica, annunciata dopo gli scontri al presidio di Lodi della giornata di ieri. "C'è bisogno di mettere un occhio particolare perché si stanno determinando fenomeni di conflittualità anche legati all'utilizzo della forza lavoro attraverso cooperative più o meno vere che credo debbano sollevare la nostra attenzione". "Si tratta di un settore fondamentale come abbiamo visto durante la pandemia ma anche in fortissimo cambiamento. - ha aggiunto - Per questo motivo costituirò in settimana una task force tra Ispettorato nazionale del lavoro, Inps e Agenzia delle Entrate per acquisire una serie di elementi su questo tema, naturalmente sulla base di questo proseguiremo un confronto che si è già aperto con le parti sociali".

Infine due battute sul reddito di cittadinanza, che ha bisogno di "qualche correttivo" e per il quale c'è bisogno di "rafforzare di più anche il nesso con le politiche attive, di lavorare anche su percorsi di inclusione" ma "il racconto che si fa del reddito di cittadinanza non corrisponde allo spaccato che emerge dai numeri. Metà dei percettori sono donne e una parte importante purtroppo sono persone che non hanno un titolo di studio adeguato anche a inserirsi nel mondo del lavoro. Stiamo parlando di quasi un terzo di persone che hanno la terza media, di percentuali significative che hanno la quinta elementare .Dobbiamo ricordarci come purtroppo, durante la pandemia, il ricorso al reddito è cresciuto moltissimo perché è aumentata la povertà assoluta".

Sindaco Barnini: "Empoli modello di 'città media' che può raccogliere la sfida della ripresa post pandemia"

La visita del ministro Andrea Orlando all'Emporio Solidale di Empoli

"La visita del ministro Andrea Orlando a Empoli ha toccato alcune delle realtà produttive e sociali più importanti della nostra città. L'occasione del Recovery Fund - sottolinea il sindaco Brenda Barnini – deve essere sfruttata per spingere su un modello di sviluppo sostenibile dove transizione ecologica, digitale e sociale si tengono insieme.

Il ministro avuto la possibilità di toccare con mano quelle che sono alcune delle caratteristiche e dei punti di forza della nostra città: da un lato il fatto di essere una città dedita al lavoro, una realtà in cui le imprese hanno continuato ad investire in particolar modo in settori innovativi come la Sesa ha fatto; dall'altro però anche una città che fa della solidarietà e dell'aiuto reciproco tra le persone non uno slogan ma una realtà concreta.

Credo che l’onorevole Orlando porterà con sé il ricordo di un’esperienza che come ministro del lavoro e delle politiche sociali spero sia un arricchimento e uno spunto.

È emersa con forza l'idea che una città media come la nostra, non una grande città, dopo la pandemia, ha avuto tante risorse da cui ripartire. Credo che anche le scelte del governo nei prossimi mesi, a cominciare da quelle degli investimenti dei fondi europei, debbano guardare con attenzione alle città medie.

Empoli può essere protagonista come città media e capofila di un territorio l'Empolese Valdelsa che ha un tessuto economico e civile pronto a cogliere questa sfida dopo il periodo covid-19".

Durante l’incontro con le associazioni il ministro Orlando ha fatto un approfondimento sulle tre cose più importanti che all'interno del Governo sta cercando di portare avanti per il terzo settore e per il no profit: il primo è un sistema fiscale che riconosca la specificità del terzo settore, rispetto alle imprese profit; il secondo l'impegno sulle risorse inserite dentro al Piano del Recovery, in particolar modo tutto il tema della riforma della non autosufficienza e la linea trasversale che dice che le risorse devono andare su progetti che aumentano l'occupazione femminile e giovanile. Su questi due grandi temi ha risposte alle sollecitazioni portate dai rappresentante del Terzo Settore.