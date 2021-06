Una borsa di studio per il maestro Antonio Cino

Sono andate a Matilde Milli e Leonardo Boschi, due studenti della scuola media Montanelli-Petrarca, le borse di studio con cui la famiglia Cino ha voluto omaggiare la memoria del maestro Antonio Cino, insegnante, pittore e poeta fucecchiese. Un progetto promosso in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'istituto comprensivo Montanelli-Petrarca, alla sua prima edizione ma già pronto a ripetersi nei prossimi anni con la volontà di avvicinare i ragazzi alla cultura ricordando uno dei più grandi maestri fucecchiesi.

Il primo concorso in memoria del maestro Cino è stato dedicato al disegno. Gli studenti hanno presentato i loro lavori ad una giuria, composta dalla famiglia Cino, dall'amministrazione comunale e dai professori di arte, che ha selezionato i due vincitori a cui è andata una borsa di studio di 250 euro ciascuno: Matilde Milli per la sezione esecuzione tecnica e Leonardo Boschi per la sezione capacità creativa. La premiazione si è tenuta giovedì 10 giugno, nella sala consiliare, alla presenza di Giosuè Cino, figlio del maestro e promotore dell'iniziativa, della moglie di Antonio Cino, della scuola, rappresentata dalla dirigente scolastica Marinella Pascale e dai professori Annalisa Betella, Angelo Barbaro e Maria Grazia Morini, e dell'amministrazione comunale, con il sindaco Alessio Spinelli, la vicesindaco Emma Donnini, l'assessore alla cultura Daniele Cei e l'assessore all'ambiente Valentina Russoniello.

“Ringraziamo Giosuè e tutta la famiglia Cino per questa bellissima iniziativa - commenta l'assessore alla cultura Daniele Cei a nome dell'amministrazione comunale - che proseguirà almeno per i prossimi cinque anni alternando l'arte pittorica alla letteratura. Un progetto che vuole avvicinare i ragazzi alla cultura e all'arte e che allo stesso tempo vuole motivarli ad esprimere tutto il loro talento, ricordando un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella nostra città, dedicando la sua vita all'insegnamento e alla diffusione della cultura, il maestro Antonio Cino”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa