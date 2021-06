Volterra Comics and Fantasy in forma ridotta questo weekend

Per la prima volta Volterra ospiterà un vero evento interamente dedicato al mondo del Fantasy. Questo fine settimana infatti si terrà in città il Volterra Comics and Fantasy, primo nucleo di un evento, realizzato in forma ridotta per le limitazioni sanitarie, per rendere Volterra la capitale della Fantasia.

Grazie all'aiuto di enti, dell'Accademia dei Manga, dell'Accademia dei Riuniti, del Comune, e sopratutto della Fondazione CRV, persone di tutte le età potranno divertirsi senza spendere un soldo,

in una festa che è gratuita.

Sabato 12 giugno sono previsti dei photoshooting presso il Chiostro della Pinacoteca, mentre dalle 16, al Persio Flacco, si terrà una esibizione di k-Pop, nuove genere di matrice orientale molto apprezzato dai giovani.

La sera, alle ore 21, si terrà il primo Fantasy Film Festival, dentro il suggestivo Chiostro della Pinacoteca.

Domenica 12 invece, sempre le foto saranno un piatto forte della giornata, nella quale sarà possibile incontrare i "Volturi a passeggio".

Oltre il classico photoshooting, alle ore 16 si terrà la gara Cosplay dentro il Teatro, mentre la sera, alle ore 19 si terrà la premiazione del Fantasy Film Festival.

Visto che i posti sono limitati, è gradita la prenotazione alla mail etruriapro@gmail.com

Siamo orgogliosi di aver tentato di realizzare un qualcosa di nuovo per Volterra, nella speranza di poter portare una ventata di fantasia e di divertimento in questo giugno volterrano.

Fonte: Associazione Etruria Pro