Biancorosso Sesa non porta a casa la Coppa Toscana: si chiude comunque un'ottima stagione

Dopo l'ottima stagione disputata, il Biancorosso Sesa non riesce a mettere la ciliegina sulla torta. A portare a casa la Coppa Toscana sul neutro del Pala Filarete di Firenze è infatti la Laurenziana Firenze che vince la finale per 67-76 dopo essere stata avanti per tutta la gara. Ad indirizzare la sfida sono i due tempini centrali, in particolare il secondo nel quale i fiorentini scappano accumulando un buon vantaggio che poi conservano fino alla sirena.

Al di là di questo risultato, resta la soddisfazione per una stagione molto positiva nella quale i tanti giovani del roster hanno fatto esperienza che risulterà loro preziosa.

67-76

LAURENZIANA

Mendico 18, Sestini ne, Ciacci, Carcasci, Scolari 5, Bigi 5, Agnoloni 11, Pini, Bitossi 2, Marinai, Bacci 25, Taiti 10. All. Calamai

BIANCOROSSO SESA

Baccetti, Menichetti 2, Balducci 2, Cappelletti ne, Berti 4, Bellucci 4, Ghizzani 14, Cerchiaro 11, Pinzani 8, Landi 8, Mazzoni 6, Giannone 8. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

Parziali 17-16, 18-28, 13-17, 19-15

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa