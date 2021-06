Cade da cavallo nei boschi, soccorso e recupero a Castellina in Chianti

Questa mattina una persona è stata soccorsa in una zona impervia a Castellina in Chianti in seguito ad una caduta da cavallo. È successo intorno alle 11.40 nella frazione Liliano.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Siena, i sanitari del 118 e l'elisoccorso. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato a mano dal personale dei vigili del fuoco e del 118 fino alla zona dove era atterrato Pegaso, che ha provveduto al trasporto in ospedale.