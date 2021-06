Coronavirus, 20 casi nell'Asl Toscana nord ovest: Astrazeneca under 60, cambia il richiamo

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 giugno, sono 20.

I dati divisi per zona su tamponi molecolari e test rapidi effettuati e su numero di guarigioni torneranno disponibili a partire da lunedì 14 giugno e saranno comunicati giorno per giorno, come avvenuto nei giorni precedenti, fino a venerdì 18 giugno.

APUANE: 4 nuovi casi positivi

Carrara 1, Massa 2;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 74.478 prime dosi e 35.777 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 49,5%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 89,1%;

da 70 a 79 anni - 85,9%;

da 60 a 69 anni - 78,9%;

da 50 a 59 anni - 51,3%;

da 40 a 49 anni - 27,6%.

LUNIGIANA: 0 nuovi casi positivi

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 18.852 prime dosi e 12.517 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 48,7%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 90,6%;

da 70 a 79 anni - 82,6%;

da 60 a 69 anni - 74,1%;

da 50 a 59 anni - 42%;

da 40 a 49 anni - 24,1%.

PIANA DI LUCCA: 4 nuovi casi positivi

Capannori 1, Lucca 3;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 61.911 prime dosi e 35.434 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 46,8%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 89,9%;

da 70 a 79 anni - 86,6%;

da 60 a 69 anni - 76,9%;

da 50 a 59 anni - 44,6%;

da 40 a 49 anni - 30,9%.

VALLE DEL SERCHIO: 0 nuovi casi positivi

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 17.293 prime dosi e 10.951 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 50,8%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 89,8%;

da 70 a 79 anni - 86,2%;

da 60 a 69 anni - 74,5%;

da 50 a 59 anni - 43,7%;

da 40 a 49 anni - 35,8%.

PISA: 2 nuovi casi positivi

Pisa 2;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 58.487 prime dosi e 33.775 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 53,1%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 91,5%;

da 70 a 79 anni - 88,4%;

da 60 a 69 anni - 80,9%;

da 50 a 59 anni - 58,7%;

da 40 a 49 anni - 36,2%.

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 4 nuovi casi positivi

Casciana Terme Lari 2, Castelnuovo Val di Cecina 1, Pontedera 1;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 60.579 dosi e 31.646 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 47,8%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 92,4%;

da 70 a 79 anni - 86,5%;

da 60 a 69 anni - 78,4%;

da 50 a 59 anni - 48,7%;

da 40 a 49 anni - 29,5%.

LIVORNO: 3 nuovi casi positivi

Livorno 3;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 77.051 prime dosi e 41.217 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 46,6%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 88,2%;

da 70 a 79 anni - 83,7%;

da 60 a 69 anni - 76,3%;

da 50 a 59 anni - 44,2%;

da 40 a 49 anni - 26,4%.

VALLI ETRUSCHE: 3 nuovi casi positivi

Cecina 2, Rosignano Marittimo 1;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 45.503 prime dosi e 26.911 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 47,7%.

Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 89,9%;

da 70 a 79 anni - 84,2%;

da 60 a 69 anni - 75%;

da 50 a 59 anni - 42,5%;

da 40 a 49 anni - 26,8%.

ELBA: 0 nuovi casi positivi

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 18.799 prime dosi e 10.289 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 62,2%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 85,2%;

da 70 a 79 anni - 81,9%;

da 60 a 69 anni - 78,5%;

da 50 a 59 anni - 67,6%;

da 40 a 49 anni - 57,7%.

VERSILIA: 1 nuovo caso positivo

Viareggio 1;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 63.078 prime dosi e 36.526 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 48,5%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 91,6%;

da 70 a 79 anni - 87,1%;

da 60 a 69 anni - 78,5%;

da 50 a 59 anni - 45,1%;

da 40 a 49 anni - 27,6%.

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 74.602 (+48 rispetto a ieri).

Si è registrato 1 decesso di persona residente nel territorio aziendale: uomo di 77 anni dell’ambito territoriale di Livorno. Si ribadisce che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva al Coronavirus questa come le altre morti “con Covid”: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 47 (ieri erano 51) di cui 11 (ieri erano 14) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 13 i ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 8 i ricoverati, di cui 1 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 7 ricoverati, di cui 2 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 13 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 4 ricoverati, di cui 0 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 2 i ricoverati, di cui 1 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 4.401 (+82 rispetto ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Altri dati aziendali sulle vaccinazioni

A ieri (12 giugno) le vaccinazioni effettuate erano 771.084, di cui 531.488 per prime dosi, tra ultraottantenni (94.618), altre fasce d’età (259.357), soggetti vulnerabili per patologia (72.113), operatori sanitari e sociosanitari (35.858), operatori scolastici (25.626), caregiver di soggetti vulnerabili (14.087) tutte le altre categorie come ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, forze di Polizia e Vigili del Fuoco etc (29.829).

Sono stati vaccinati 241.171 uomini e 290.316 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (12 giugno), apparteneva alla fascia 60-69 con 125.029; subito dopo la fascia 70-79 con 122.359 vaccinati; segue la fascia d’età 80-89 con 85.688; quindi la fascia 50-59 con 79.088 vaccinati; la fascia 40-49 anni con 51.096; fascia 30-39 con 26.032; la fascia oltre i 90 anni con 20.408; la fascia 20-29 con 16.773; nettamente ultima la fascia 0-19 con 5.015 vaccinati.

Under 60 che faranno seconda dose con altro vaccino

Si comunica per ogni zona distretto dell’Azienda USL Toscana nord ovest il numero degli under 60 che dovranno fare un cambio di vaccino per il richiamo, visto che come prima dose era stato loro somministrato AstraZeneca:

Apuane 933

Lunigiana 175

Piana di Lucca 803

Valle del Serchio 135

Pisana 728

Alta Val di Cecina 597

Livornese 860

Valli Etrusche 437

Elba 41

Versilia 420

Il totale per l’Azienda USL Toscana nord ovest è di 5.129 persone.

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.

Fonte: Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa