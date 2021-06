Coronavirus, 8 casi nell'Empolese e zero nel Cuoio

Sono 54 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 3 decessi, non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore (di cui 1 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato e 1 in provincia di Pistoia).

Oggi, come nel bollettino di ieri, nessun nuovo caso nella zona del Cuoio.

Di seguito il dettaglio

41 casi in provincia di Firenze, di cui 8 in zona empolese

Campi Bisenzio 2

Fiesole 1

Figline e Incisa Valdarno 4

Firenze 14

Firenzuola 1

Impruneta 1

Lastra a Signa 2

Reggello 1

San Casciano in Val di Pesa 1

Scandicci 1

Scarperia e San Piero 3

Sesto Fiorentino 1

Vicchio 1

8 casi in zona empolese

Cerreto Guidi 2

Empoli 1

Fucecchio 4

Vinci 1

7 casi in provincia di Prato

Carmignano 2

Prato 5

6 casi in provincia di Pistoia

Monsummano Terme 1

Montale 1

Pescia 2

Pistoia 2

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa