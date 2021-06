Festa Europea della Musica, il cinema italiano suonato dalla Filarmonica Pisana

Anche quest’anno la Società Filarmonica Pisana partecipa con orgoglio, in veste di rappresentante della Città di Pisa, alla Festa Europea della Musica, rassegna nazionale di eventi musicali promossa dal Ministero della Cultura e dall’AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica). Per l’occasione, ogni 21 giugno migliaia di concerti dal vivo animano le principali piazze delle città italiane, offrendo ai partecipanti un’importante occasione per promuovere la propria musica o per esprimere la propria creatività, e alla cittadinanza la possibilità di godere, in modo totalmente gratuito, della forza e della bellezza della musica di qualità e di arricchire quindi il proprio spirito. Nel 2020, nonostante la pandemia da COVID-19, sono state circa 400 le città che hanno partecipato alla rassegna.

Per l’edizione 2021, la ventisettesima, la Società Filarmonica Pisana proporrà un concerto dell'orchestra dei docenti della scuola di musica, guidata dal Maestro Carlo Franceschi, nel quale presenterà al pubblico la magia delle più belle colonne sonore della storia del cinema italiano. Il concerto si terrà lunedì 21 giugno a partire dalle h.21:00, presso l'anfiteatro del Centro Espositivo San Michele degli Scalzi, sul Viale delle Piagge, a Pisa (all'aperto e nel rispetto delle norme di contenimento del COVID-19). L'evento è gratuito.

Per prenotare i propri posti a sedere occorre inviare una mail all'indirizzo info@filarmonicapisana.it specificando nome e cognome dei partecipanti e un numero di cellulare di riferimento. In base alla disponibilità di posti la richiesta sarà o meno confermata. Per ulteriori informazioni consultare la pagina web https://www.filarmonicapisana.it/it/FDM2021 o telefonare alla segreteria della Società Filarmonica Pisana al numero 050.562151 (dal lunedì al venerdì in orario compreso tra le h.16:00 e le h.19:00).

Fonte: Società Filarmonica Pisana