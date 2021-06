Festival Piazze d’Armi e di Città, si parte con Dante al Politeama: il programma

Sarà dedicata a Dante Alighieri l’anteprima della XVII edizione del Festival Piazze d’Armi e di Città, promosso da Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Siena che propone, dal 15 giugno al 10 luglio, un ventaglio multidisciplinare di appuntamenti di musica, teatro e danza.

Martedì 15 giugno, alle 21.00 nella sala minore del Teatro Politeama di Poggibonsi, Immaginare la Divina Commedia, una performance interattiva che permetterà al pubblico di proporre alcuni versi che poi verranno commentati dal celebre italianista Simone Marchesi e illustrati dall’eclettico Roberto Abbiati. Si tratta di uno ‘spettacolo’ in due fasi. Nella prima, gli autori presentano brevemente il loro approccio all’illustrazione verbale e visiva del testo di Dante utilizzando alcuni esempi delle note e delle tavole pubblicate. Nella seconda, invitano membri del pubblico a richiedere di illustrare una terzina che è loro particolarmente cara e procedono quindi a commentarla e a creare un disegno collegato a testo e spiegazione. In pratica, mentre Simone Marchesi risponde a ciascuna sollecitazione, Roberto Abbiati realizza sul suo tablet uno schizzo, che viene proiettato in diretta su di uno schermo. In questo dialogo, che vuole coinvolgere ogni tipo di lettore del poema, al pubblico non è solo offerta una dimostrazione pratica di come si è svolto il lavoro di co-produzione del libro, ma anche un’occasione per esprimere e mettere a frutto il proprio interesse e il proprio punto di vista sulla Commedia.

Roberto Abbiati, attore, regista, scenografo, fa spettacoli in Italia e all’estero. Simone Marchesi, laureato in italianistica a Pisa, è professore associato nel Dipartimento di Francese e Italiano a Princeton.

I biglietti (10 euro intero, 8 euro per soci Timbre e Coop, 5 euro per gli studenti delle scuole superiori) sono in prevendita al Teatro Politeama e su www.politeama.info. Lo spettacolo è promosso dall’Associazione Timbre Poggibonsi.

Prima dello spettacolo, alle 18.30 in sala Set al Teatro Politeama di Poggibonsi, la sezione soci Coop di Poggibonsi con l’Associazione Murmuris, in collaborazione con la Fondazione Elsa Culture Comuni e il Teatro Politeama, presenterà il progetto “Casateteatro” mirato alla creazione di un gruppo di “spettatori consapevoli” tramite una serie di incontri che vogliono promuovere la partecipazione e il coinvolgimento attivo del pubblico nella vita dei teatri toscani. Un modo nuovo per continuare a vivere e parlare di teatro, e condividere il proprio interesse insieme ad altri appassionati di teatro, in modo partecipato. Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.

Dopo l’anteprima, il festival entrerà nel vivo giovedì 17 giugno alle 21.30, sempre al Teatro Politeama, con I Canti dell’albero di Controluce Teatro d’Ombre che apre la sezione della XXV rassegna del festival internazionale delle ombre per la direzione artistica di Marcella Fragapane (appuntamenti anche venerdì 18 con Dove nascono le ombre di Teatro Animato e sabato 19 con Maze di Unterwasser Theatre).

Piazze d'armi e di città è organizzato dal Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Club, Music Pool, Associazione culturale Timbre, AdArte, Parco Archeologico della Fortezza, ViaMaestra, con la sponsorizzazione di Unicoop Firenze e PAN URANIA SPA come main sponsor.

Tutto il programma è disponibile su www.politeama.info.Informazioni presso Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6, Poggibonsi – 0577 983067 int.2 (in orario cinema) – info@fondazioneelsa.it , informazioni anche sulla pagina FB Piazze d’Armi e di città.

Fonte: Fondazione Elsa