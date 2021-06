Inaugurazioni nei palazzetti senesi, Giani in veste da cestista fa canestro

Eugenio Giani

Giornata di inaugurazioni a Chiusi, nel segno della sanità e dello sport. Oggi, domenica 13 giugno 2021, è entrato in funzione il centro vaccinale dell'Asl Toscana sud est al palazzetto dello sport in via Talamone. Dalle 14 sono partite le somministrazioni. Presenti all'inaugurazione il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il direttore sanitario dell'Asl Toscana sud est Simona Dei e Juri Bettollini, sindaco di Chiusi.

Altro taglio del nastro al nuovo palazzetto dello sport in località Pania. Il presidente della Regione Giani, presente anche a questa inaugurazione, ha testato direttamente il nuovo parquet che ospiterà le gare di basket. Tra palleggi e rimbalzi, Giani mette a segno due canestri in un video pubblicato su facebook: "Abbiamo aperto oggi un nuovissimo palazzetto a Chiusi, un bel canestro per la ripartenza di tutto lo sport!" ha scritto il presidente della Regione sui social.

Non è la prima volta che Giani indossa le vesti di cestista e si cimenta nella pallacanestro. Nel 2019, quando ricopriva il ruolo di presidente del Consiglio regionale della Toscana, durante la riapertura della palestra a Staffoli, Giani testò anche in quella occasione le sue capacità con la pallacanestro. Anche in quel caso, come oggi a Chiusi, lancio preciso e palla nel canestro. Il presidente festeggia così una giornata di nuovi punti vaccinali e simbolo di ripartenza sportiva, provocando anche qualche commento divertente sui social: "La prossima volta che ci manca uno ti chiamiamo" o ancora, "il LeBron della Toscana".

Apre il centro vaccinale di Chiusi, maturandi protagonisti

Chiara, 20 anni maturanda, ha inaugurato il centro vaccinale dell’Asl Toscana sud est allestito nel nuovo palazzetto dello sport di Chiusi. Proprio ai giovani che si avvicinano alla prova finale del ciclo delle scuole superiori è stata dedicata la prima seduta della struttura che ha aperto i battenti per la prima volta in assoluto proprio questa mattina. Insieme a loro anche i prenotati last minute, che hanno approfittato dell’opportunità prevista dal portale regionale per garantire il completamento di ogni seduta.

A battezzare questa giornata, nuova tappa della campagna vaccinale toscana, il presidente della Regione Eugenio Giani, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, affiancato da Simona Dei, direttore sanitario dell’Asl Toscana sud est, Juri Bettollini, sindaco di Chiusi, Roberto Pulcinelli, direttore della zona Amiata, Val d’Orcia, Valdichiana Senese dell’Asl Tse. Presenti i consiglieri regionali Anna Paris, Elena Rosignoli, Stefano Scaramelli, il presidente della Società della salute Michele Angiolini, Silvio Franceschelli, presidente della Provincia, i sindaci della zona distretto.

“La presenza di così tanti giovani in questo nuovo centro vaccinale della Asl Toscana sud est è un segnale positivo, che ci fa ben sperare sull’esito della nostra offensiva contro il Covid – commenta il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani –. La campagna vaccinale procede ormai spedita verso l’obiettivo che ci siamo dati, tutti insieme. L’immunità di gregge della popolazione toscana entro settembre è più di una possibilità ragionevolmente realizzabile. E questo risultato, quando sarà realtà di cui essere orgogliosi, lo dovremo all’immenso lavoro di tante donne e uomini, che hanno continuato a dare il massimo, ogni giorno, in un periodo tra i più complessi che abbiamo vissuto. Il mio ringraziamento di cuore va a ogni singolo componente di una squadra, fortemente integrata, che è cresciuta sul campo a tutti i livelli e che ha dimostrato una grande capacità di reazione alle sfide del momento”.

Simona Dei, direttore sanitario dell’Asl Toscana sud est, ha sottolineato: “Aprire un nuovo punto vaccinale è una grande opportunità per i cittadini di questo comune e di tutto il territorio. Ringrazio il sindaco per la disponibilità, gli operatori che lavoreranno in questa sede e i cittadini che con fiducia numerosi riempiono già le postazioni, a partire dai più giovani. Non è solo un diritto per la nostra salute, ma anche un regalo per la nostra comunità e un segno di civiltà”.

Per la prima giornata sono state previste trecento dosi suddivise in due turni: 200 dalle 14 alle 20, 100 dalle 20 alle 23, con tantissimi giovani presenti all’appuntamento con la vaccinazione anti Covid. Il nuovo centro si integrerà con la sala polivalente “ex Macelli” di Montepulciano: in questa fase della programmazione, dopo l’inaugurazione odierna il palazzetto di Chiusi sarà operativo ogni giovedì, la sede di Montepulciano nei restanti giorni della settimana.

“Per noi è un’inaugurazione molto importante – ha detto il sindaco Juri Bettollini –, questo non è il centro vaccinale di Chiusi ma si aggiunge alla campagna di tutta la Toscana. Siamo orgogliosi del sostegno della Regione, dell’Asl Toscana sud est, di tutti i sindaci che ci hanno dato il massimo sostegno. Anche un solo vaccino è importante, ma possiamo ospitare fino a trecento vaccinazioni giornaliere come è previsto per questa prima giornata. Migliore inizio per dare il nostro contributo a raggiungere quanto prima la vaccinazione di massa non poteva esserci”.