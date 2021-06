Morte Martina Rossi, presentato ricorso in Cassazione sulla sentenza d'Appello-bis

Come annunciato, è stato presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello bis per la morte di Martina Rossi, studentessa 23enne deceduta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone dove era in vacanza a Palma di Maiorca. La sentenza del 28 aprile ha condannato a 3 anni gli imputati aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, per tentata violenza sessuale di gruppo: per l'accusa la giovane cadde mentre cercava di scappare.

A presentare ricorso i legali di Vanneschi, che hanno confermato il deposito in Cassazione i cui termini scadevano ieri. I due imputati furono condannati in primo grado a 6 anni di reclusione, anche per l'accusa di morte come conseguenza di altro reato. Una sentenza che fu poi ribaltata in appello, quando vennero assolti, fino alla Cassazione che ha annullato l'ultimo verdetto ordinando un nuovo processo che alla fine dell'aprile scorso ha portato alla condanna di 3 anni per la sola tentata violenza, essendo caduto in prescrizione l'altro reato.